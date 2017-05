'బాబూ! వెంకయ్య ఏమన్నాడో తెలుసుగా', 'జగన్ లేఖపై మోడీ నిర్ణయం'

: ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్ ప్రధానిని నరేంద్ర మోడీని కలవడం సాధారణమేనని, 2019 ఎన్నికల వరకు పొత్తుల గురించి ఆలోచన లేదని కేంద్రమంత్రి, బీజేపీ నేత వెంకయ్య నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Bharatiya Janata Party will review its alliance with the Telugu Desam Party in 2019, Union Minister M Venkaiah Naidu said here today.