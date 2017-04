అనంతపురం జిల్లాలో పెను విషాదం: తెప్ప బోల్తా పడి.. 13 మంది మృతి, సీఎం చంద్రబాబు దిగ్భ్రాంతి

అనంత‌పురం జిల్లా గుంత‌క‌ల్లులో శుక్రవారం సాయంత్రం పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. అక్క‌డి ఎర్ర‌తిమ్మ‌రాజు చెరువు(వైటీ చెరువు) లో తెప్ప బోల్తా ప‌డిన దుర్ఘటనలో 13 మంది మృతి చెందగా, పలువురు గ‌ల్లంత‌య్యారు.

Guntakal: 13 persons killed, and few are missing in an sudden accident of a boat in YT Lake of Guntakal on Friday evening. While travelling across the YT Lake in the boat suddenly it flipped into water it seems. In this accident, 9 members of the same family were dead. CM Chandrababu Naidu expressed Shock on the incident. He ordered officials to involve this accident and take rescue actions immediately.