పార్టీలోకి వస్తే చూసుకొని మాట్లాడాలి, అందులో జేసీ ఒకరు: బోండా ఉమ కౌంటర్

ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన నాయకులు చూసి మాట్లాడాలని ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వర రావు బుధవారం నాడు అనంతపురం పార్లమెంటు సభ్యుడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bonda Uma counter to JC Diwakar Reddy for his comments on Chandrababu.