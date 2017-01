జనసేనానికి అరుదైన అవకాశం: హార్వార్డ్ వర్సిటీలో ప్రసంగానికి ఆహ్వానం

అమెరికాలోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో ప్రసంగించే అవకాశం పవన్ కళ్యాణ్ కు దక్కింది. ఈ మేరకు బోస్టన్ వర్సిటీ అధికారులు ఆయనకు ఆహ్వానం పంపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Its a rare opportunity that Pawan kalyan got a call from Bostan university. They send an invitation for pawan to participate in indian conference