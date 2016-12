పెళ్లి ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయిపోయి, తీరా పెళ్లి దగ్గరికొచ్చేసరికి సదరు పెళ్లి కొడుకు చెప్పా పెట్టకుండా ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాడు.

English summary

A Bridegroom was escaped after completing all the arrangements for marriage in chittoor district