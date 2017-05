తాళి కట్టి జంప్ అయిన షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్: తలపట్టుకున్న వధువు!..

వరి హడావుడిలో వారు ఉండగా.. వరుడు ఎవరికి చెప్పకుండా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. వరుడి అదృశ్యంతో వధువు కుటుంబంలో ఆందోళన పెరిగింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A bridegroom was escaped from marriage hall in Kurnool district. Bride family lodged a complaint in local police station regarding his missing