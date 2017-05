మంత్రి నారా లోకేష్ చాలా మంచివాడని అందుకే ఆయనను వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పప్పు అంటున్నారేమోనని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ బుద్దా వెంకన్న వ్యాఖ్యానించారు.

Telugudesam Party MLC Buddha Venkanna reveals why YSRCP calling Lokesh as pappu.

