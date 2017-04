అన్ని దారులు క్లోజ్! తెలుగు టెక్కీలకు ఆ దేశం ఒక్కటే దిక్కు.. ఎక్కడ?

ప్రస్తుతం కెనడాలో 14లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉండగా.. ఏటా ఈ డిమాండ్ 3శాతం మేర పెరుగుతూ వస్తోంది.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 12:46 [IST]

English summary

America, Britain, Australia, these three countries are shutter downed for foreign techies in their country. Canada is the only country offering opportunities for techies