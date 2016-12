పంటకాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన కారు:నలుగురు అక్కడిక్కడే మృతి

సడెన్ బ్రేక్ వేయడంతో కారు అదుపు తప్పి పల్టీలు కొడుతూ పంట కాల్వలోకి దూసుకుపోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Gopala krishna and three of his family members are died in spot of car accident took place at gannavaram