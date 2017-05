రూ.2కోట్ల లంచం: ఐ-టీ కమిషనర్, ఎస్సార్ ఎండీ అరెస్ట్, ‘రెండ్రోజుల్లో కూతురు పెళ్లి’

ఆ అధికారి ఏకంగా రెండు కోట్ల మేర లంచం తీసుకునేందుకు చేతులు చాచాడు. మొదటగా రూ.1.50కోట్లు పుచ్చుకున్నాడు. అయితే, ఈ విషయం సీబీఐ వరకూ వెళ్లడంతో ఆయన గుట్టురట్టయింది.

English summary

The Central Bureau of Investigation (CBI) on Wednesday arrested six people, including an income tax (I-T) commissioner (appeals) and Essar Group’s managing director Pradeep Mittal in an alleged bribery case.