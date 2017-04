ఇక్కడితో జగన్‌కు తాత్కాళిక ఊరట లభించినా.. సీబీఐ మాత్రం దీన్ని మరింత సీరియస్ గా తీసుకునే అవకాశం లేకపోలేదంటున్నారు పలువురు.

English summary

Its an interesting discussion on Jagan's bail issue. CBI may challenges jagan's bail issue in Highcourt