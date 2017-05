తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణ రెడ్డి ఇంటిపై సీబీఐ శుక్రవారం దాడులు నిర్వహించింది. ఆయన ఇళ్లు, కార్యాలయాలలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

CBI raids on TDP MLC Vakati Narayana Reddy's house and office.

