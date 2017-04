ఏపీ అభివృద్ధి క్రెడిట్ కేంద్రానిదే: బాబుకు షాకిచ్చిన పురంధేశ్వరి

ఏపీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడుకు భారతీయ జనతా పార్టీ నేత, మాజీ కేంద్రమంత్రి పురంధేశ్వరి మరోసారి షాకిచ్చారు.

English summary

BJP leader Purandeswari on Friday said that Centre has helping andhra pradesh development.