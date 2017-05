బాహుబలికే మూడేళ్లు పట్టింది, అమరావతి అంతకంటే అద్భుతం: బాబు

అద్భుతమైన బాహుబలి సినిమాను నిర్మించేందుకు మూడేళ్ల సమయం తీసుకుందని, అంతకంటే మహాద్భుతమైన రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి ఇంకా సమయం తీసుకుంటుందని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం అన్నారు.

Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu on Monday compared Amaravati with Bahubali.

