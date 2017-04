వెయ్యి డాలర్లా?: బాబు సమావేశాల్లో ముందు కూర్చోవడానికి ఇంత చెల్లించాలా?

అయితే చంద్రబాబు పాల్గొనే సభల్లో ముందు వరుసలో కూర్చోవాలనుకునేవారికి వెయ్యి డాలర్ల రేటు ఫిక్స్ చేశారట. ఆ మేరకు వెయ్యి డాలర్లు చెల్లించినవారినే ముందువరుసలో కూర్చొనిస్తారట.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu was facing criticism regarding his upcoming foreign tour in USA to get the investments for Andhrapradesh.