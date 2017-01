ఇదేనా! మీరు చేసేది: ఆ ఎమ్మెల్సీ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలపై బాబు ఆగ్రహం

గుడివాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే రావి వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు జిల్లా బాపట్లకు చెందిన ఎమ్మెల్సీ అన్నం సతీష్‌లపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:19 [IST]

English summary

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu on Saturday fired at former MLA ravi venkateswara Rao and MLC annam Satish due to their inappropriate behaviour.