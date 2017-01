రూ.2 లక్షల వరకు: 2017లో చంద్రబాబు తొలి సంతకం, ఐటీ ఎంతున్నా ఆ మజా వేరు

అంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం 2017 తొలి రోజున ఆరోగ్య రక్ష పథకం ఫైలు పైన సంతకం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Chandrababu first sign on 'Arogya Raksha' in 2017.