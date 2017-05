నోరు జారిన పల్లె, చంద్రబాబు ఆగ్రహం: ఆ పదవీ పోగొట్టుకున్నారు

మాజీ మంత్రి, టిడిపి ఎమ్మెల్యే పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి నోరు జారి తనకు వచ్చే చీఫ్ విప్ పదవిని పోగొట్టుకున్నారంటున్నారు. గత మంత్రివర్గ విస్తరణలో ఆయనకు ఉద్వాసన పలికిన సీఎం చంద్రబాబు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 11:53 [IST]

AP CM Chandrababu Naidu gave shock to former minister Palle Raghunath Reddy.

Other articles published on May 17, 2017