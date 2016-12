ఆ విషయంలో చంద్రబాబుకు వందకు వంద మార్కులు: బొత్స సత్యనారాయణ

అవినీతికి సంబంధించి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకి వందకు వంద శాతం మార్కులు వేయవచ్చని అన్నారు.

English summary

Botsa Satyanarayana criticized AP CM chandrababu Naidu that chandrababu got hundred percent marks in his two and half years ruling