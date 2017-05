కీలక అడుగు: అమరావతి డిజైన్లు ఇలా..! చంద్రబాబు హ్యాపీ

ఏపీ రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో మరో కీలక అడుగుపడింది. రాజధానిలో నిర్మించే డిజైన్లపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నార్మన్‌ ఫోస్టర్‌ ప్రతినిధులు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు.

Chandrababu happy ith Norman Foster designs of Amaravati buildings.

