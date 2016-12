నోట్ల రద్దు తర్వాత.. నిద్రలేని రాత్రులు గడిపా!: చంద్రబాబు

నోట్ల రద్దు తర్వాత తాను నిద్రలేని రాత్రులు గడిపానని కలెక్టర్ల సదస్సులో చంద్రబాబు పేర్కొనడం గమనార్హం.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu made some interesting comments in collectors meet at vijayawada that he having sleepless nights due to demonetisation