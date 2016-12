డేట్, టైమ్ ఫిక్స్: చంద్రబాబు ఇడుపులపాయ టూర్..

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఇడుపులపాయలోని ట్రిపుల్ ఐటీ క్యాంపస్ లో జరిగే స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొని విద్యార్థులకు మెడల్స్ బహుకరించనున్నారు.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:18 [IST]

English summary

AP CM Chandrabau naidu going to visit Triple it in Idupulaya on Jan 4th