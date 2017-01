'అత్తగారి సొమ్ముల్లా.. దళితుల భూముల్ని లాక్కుంటావా చంద్రబాబు?'

కేబినెట్ సమావేశాల్లోను రైతు సమస్యలపై ప్రస్తావన లేదని, ఎంతసేపు రైతుల భూములను ఎలా లాక్కోవాలన్న ఆలోచనలోనే ప్రభుత్వం ఉందని జగన్ ఆరోపించారు.

English summary

YSRCP President Jagan alleged that CM Chandrababu naidu was grabbing dalit lands. In YSR period that govt was distributed 31lakh ecres for poor, but chandrababu naidu govt was trying to grab those lands said jagan