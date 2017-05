వైసిపిపై, ఆ పార్టీ అధినేత జగన్‌పై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం మండిపడ్డారు. అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు కోర్టుకు కూడా వెళ్తోందని ఆరోపించారు.

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu lashes out at YS Jagan for obstructing Development.