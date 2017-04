ఎన్నికలకు సీతాదేవి శీలానికి ముడిపెట్టి!: చంద్రబాబు వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు

ప్రతీ మూడు నెలలకు ఒకసారి సీతాదేవి శీలాన్ని పరీక్షించిన మాదిరిగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఏంటంటూ వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

English summary

Ap CM Chandrababu Naidu made controversial comments while talking on Early elections subject which is proposed by Prime minister Modi