చంద్రబాబుకు ఎసరు: అమిత్ షా అస్త్రం పురుంధేశ్వరి?

చంద్రబాబు కాళ్ల కిందికి అమిత్ షా నీళ్లు తెస్తున్నారా... అందుకు పురంధేశ్వరి అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తారా... జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఓ చేయి వేస్తారా...

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

It is said that BJP prsident Amit Shah is planning to part away from andhra Pradesh CM and Telugu Desam party chief Nara Chandrababu Naidu.