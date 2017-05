నిశిత్ మృతి బాధ కలిగించింది: నారాయణను పరామర్శించిన బాబు, హరికృష్ణ

ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారాయణను సీఎం చంద్రబాబునాయుడు శనివారం పరామర్శించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నారాయణ కుమారుడు నిషిత్‌ నారాయణ ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu met minister narayana on Saturday to expressed his condolence to Nishit death.