కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు షాక్‌, 800 మందికి మంగళం, మున్ముందు ఇంకెందరో?

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు ఊహించని షాకిచ్చారు. ఆయుష్‌ విభాగంలో పనిచేస్తున్న 800 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

English summary

Andhra Pradesh chief minister Nara Chandrababu Naidu, during poll campaigning, has promised to regularise the jobs of contract employees. After Mr Naidu came to power, the before the elections but after coming into power, services of the 800 contract employees in the Ayush department are being terminated. The orders of the removal of the employees recently released.