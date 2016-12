పదేళ్లు ప్రధానిగా పనిచేసినా.. నాయకుడిగా మాత్రం మన్మోహన్ సింగ్ ముద్ర వేయలేకపోయారని చంద్రబాబు టీడీపీ నేతలతో చెప్పారట.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu made some interesting comments on Former Prime Minister Manmohan Singh over his leadership qualities