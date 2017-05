గొట్టిపాటికి చంద్రబాబు షాక్: కలిసేందుకు సిద్ధం కానీ.. కరణం షరతు

ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి శాసన సభ్యుడు గొట్టిపాటి రవికుమార్‌కు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం షాకిచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu denied to meet MLA Gottipati Ravikumar.

Other articles published on May 24, 2017