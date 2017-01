"చంద్రబాబు దళిత ఎమ్మెల్యేలను అవమానిస్తున్నారు.."

ప్రభుత్వం అన్ని నియోజకవర్గాలను సమానంగా చూడాల్సిందిపోయి.. ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాల పట్ల వివక్ష చూపిస్తున్నారని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

YSRCP MLA Isaiah alleged CM Chandrababu Naidu that he was doing against dalit Mlas.