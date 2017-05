అంతమాట అంటారా?: మోడీ ఆగ్రహంతో దిగొచ్చిన బాబు, నానికి హెచ్చరిక

భారతీయ జనతా పార్టీపై, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై తమ పార్టీ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలపై టిడిపి అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని తెలుస్తోంది. పార్టీ లైన్ దాటితే బాగుండద

English summary

AP CM Chandrababu Naidu fired at MP Kesineni Nani and MLC Rajendra Prasad for blaming BJP and PM Narendra Modi.