ఫ్యాక్షన్ హత్యలకు ఆజ్యం పోసిందే వైయస్ ఫ్యామిలీ: చంద్రబాబు హెచ్చరిక

హత్య, ఫ్యాక్షన్‌ రాజకీయాలకు తాము పూర్తి వ్యతిరేకమని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. వాటిని ఉక్కుపాదంతో అణచివేస్తామని చెప్పారు.

English summary

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu on Monday fired at YS family for Faction murders.