అది ఈడీ అంటే.. జగన్ తప్పించుకోలేరా?, నాడు లక్ష్మీనారాయణ పైనా

సిబిఐ, ఈడి వంటి విచారణాధికారులపై ఆరోపణలు చేయడం వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పరిపాటేనని సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అన్నారు.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 10:02 [IST]

English summary

Chandrababu Naidu fires at YS Jagan for allegations on ED officers.