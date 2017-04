రాష్ట్రంలో రౌడీరాజ్యం.. చంద్రబాబు శాడిస్టు.. నయా ఫ్యాక్షనిస్టు : ధ్వజమెత్తిన రఘువీరారెడ్డి

రాష్ట్రంలో రౌడీరాజ్యం నడుస్తోందని, రౌడీయిజం చేయడంలో టీడీపీ నాయకులు ఆరితేరారని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నయా ఫ్యాక‌్షనిస్టుగా మారారని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ రఘువీరారెడ్డి ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Madakasira: APCC President Raghuveera Reddy critisized CM Chandrababu Naidu here in Madakasira, Anantapur District on Wednesday. He told that CM Chandrabau Naidu is not taking action against Rowdys, Gundas who are attacking officials.. instead of that he is following a compramising formula.