అమెరికాలో నన్నూ లాగేశారు,స్నానం చేయకుండా పరుగెత్తా, జగన్ పార్టీ ఉండదు: బాబు

పెట్టుబ‌డులు తీసుకురావాల‌ని తాను అమెరికాకు వెళితే, వైసిపి అమెరికాలో కూడా దారుణానికి వ‌డి గ‌ట్టిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 6:17 [IST]

English summary

Chandrababu Naidu lashes out at YS Jagan for supporting BJP and America tour issue.