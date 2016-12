మందుబాబులే నయం.. అది చూసి నేనే షాకయ్యా: చంద్రబాబు

ఆధార్ చెల్లింపులతో ఇంత సులభంగా లావాదేవీలు జరపవచ్చని తెలిసి తాను ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యాయని చంద్రబాబు తెలిపారు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 9:55 [IST]

English summary

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu on Thursday claimed that Krishna District Collector Babu Ahamed has come up with a solution to ease the currency crunch being faced by people following demonetisation.