సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు, అలా రాయొచ్చా:బాబు

సోషల్ మీడియాను చాలామంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు మండిపడ్డారు.

English summary

Andhra pradesh chief minister Chandrababu naidu responded on Inturi Ravikiran incident on Friday evening. some people misuse the social media, he said.