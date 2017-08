పవన్-బాబు భేటీపై అల్లు శిరీష్ ట్వీట్‌: అదే తమ ప్రాధాన్యతంటూ చంద్రబాబు

హైదరాబాద్‌: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు టాలీవుడ్‌ హీరో అల్లు శిరీష్‌ మధ్య చోటు చేసుకున్న ఆసక్తికర సంభాషణ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. రెండు రోజుల క్రితం చంద్రబాబు, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కళ్యాణ్‌ భేటీ అయిన విషయం తెలిసిందే.

Good to see leaders rising above politics & working for welfare of the people. Nation first. 🇮🇳 https://t.co/puZFsYVcLd

ఈ సందర్భంగా పవన్‌ను ప్రశంసిస్తూ.. చంద్రబాబు ట్వీట్‌ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఉద్దానం ప్రాంతంలో కిడ్నీ సమస్య పరిష్కారానికి పవన్‌ చొరవ తీసుకోవడం అభినందనీయమని అన్నారు. దీనికి అల్లు శిరీష్‌ స్పందిస్తూ.. 'నాయకులు రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం పనిచేయడం చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. దేశమే ముందు' అని ట్వీట్‌ చేశారు.

Thank you @AlluSirish for your kind words. Our mantra is 'People First' and we shall continue serving for the welfare of our people. https://t.co/UwPTe8xksY