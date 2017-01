రూ.500, రూ.1000 నోట్లు రద్దు చేయాలని తానే లేఖ రాశానని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం అన్నారు.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 21:12 [IST]

English summary

AP CM Chandrababu Naidu said that he welcomed demonetisation.