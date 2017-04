తెలుగుదేశం పార్లమెంటు సభ్యుడు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడూ సంచలనంగానో.. ఆసక్తికరంగానో ఉంటాయి. మరోసారి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశారాయన. అవేమంటే.. ప్రజల ఆశయాలు నెరవేరాలంటే మళ్లీ చంద్రబాబు నాయుడునే ము

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 13:38 [IST]

English summary

Telugudesam MP JC Diwakar Reddy on Thursday said that TDP president Chandrababu Naidu should again CM of Andhra Pradesh state.