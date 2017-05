ఎన్ డి ఏ కు మద్దతు జగన్ సెల్ప్ గోల్, ప్రత్యేక హోదాపై వైసీపీకి బాబు చెక్ ఇలా...

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపక్ష నేత వైఎస్ జగన్ అవకాశవాదాన్ని ఎత్తిచూపాలని టిడిపి నిర్ణయించింది. అయితే తమిళనాడులో అన్నాడిఎంకె నుండి బహిష్కరణకు గురైన శశికళ పరిస్థితే తనకు వస్తోందనే భయంతోనే జగన్ అవకాశవాద రాజ

English summary

Tdp chief Chandrababu naidu suggested to party leaders to wide publicity on Ysrcp special status agitation. how Ysrcp to misguide the people in the special status issue Tdp will explain Babu discussed latest politcial situation in the state.