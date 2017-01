ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు అనర్హులు: రాహుల్ గాంధీతో రఘువీరా

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగేందుకు నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనర్హులు అని ఏపీసీసీ చీఫ్ రఘువీరా రెడ్డి గురువారం నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

APCC chief Raghuveera Reddy said that Chandrababu Naidu unfit for CM's post.