చంద్రబాబు అంటే ఏమిటో చూపిస్తా, క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘిస్తే వేటే, బిజెపితో పొత్తుంది

టిడిపిలో నాయకులు క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించడంపై ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబునాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇక అసలు చంద్రబాబునాయుడు అంటే ఏమిటో చూపిస్తానంటూ ఆయన పార్టీ నాయకులను హెచ్చరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Tdp national president Chandrababu naidu warned party leaders on Wednesday. He will constitute a committee on Prakasam district incident, Babu teleconference with party leaders on wendesday morning.