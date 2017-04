చింతమనేని నుంచి అంబరీష్ దాకా: చంద్రబాబు పట్టు తప్పుతున్న వైనం

తన పార్టీ నేతలపై చంద్రబాబు నియంత్రణ కోల్పోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. పార్టీ నాయకులను అదుపు చేసే పరిస్థితిలో కూడా ఆయన లేరా అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయి.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 14:42 [IST]

It seems that the Telugu Desam party (TDP) leaders are not in a position to hear Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu naidu's words.