బాహుబలి సినిమాకు చంద్రబాబు ఫిదా అయ్యారు. రాజమౌళి, రానాకు ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలిపారు. ప్రభాస్‌కు చేయలేకపోయానని చెప్పారు.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 13:02 [IST]

Andhra Pradesh CM and Telugu Desam party chief Nara Chandrababu Naidu watched and praised Bahubali - 2 film.

