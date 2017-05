ప్రతి ఒక్కరూ బాహుబలి కావాలి: అమెరికాలో రాజమౌళిని ఆకాశానికెత్తేసిన బాబు

తెలుగువారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో బాహుబలి కావాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు పిలుపునిచ్చారు.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 12:10 [IST]

English summary

Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu on Monday praised Baahubali director SS Rajamouli and Telugus in his America tour.