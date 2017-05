వెంకయ్య ఎఫెక్ట్, అటు నుంచి నరుక్కొస్తున్న బాబు!: బీజేపీపై 'ముందస్తు' ప్లాన్

పీ రాజకీయాలు రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నాయి. వైసిపి అధినేత వైయస్ జగన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలిసిన పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. జగన్‌ను టార్గెట్ చేద్దామనుకున్న టిడిపి.. చివరకు అదే ఇరుకున పడింది.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 0:11 [IST]

English summary

It is said that AP CM Nara Chandrababu Naidu is going with pre plan on Bharatiya Janata Party.