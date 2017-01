జగన్ మారనంత వరకు అంతే, నిన్న గెలిచి ఇంత తలపొగరా: నెహ్రూ

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరు మారనంత కాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటారని టిడిపి నేత దేవినేని నెహ్రూ బుధవారం అన్నారు.

English summary

Chandrababu remain CM, if YS Jagan attitude will not change, says Devineni Nehru.