నేనిప్పుడు చేపలు తింటున్నా, ఉత్పత్తి పెరిగింది, తెలివి వస్తుంది: చంద్రబాబు

నెల్లూరు జిల్లా చెన్నూరులో చంద్రబాబు ఆహారపు అలవాట్ల గురించి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. దాదాపుగా ఆయన వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠం చెప్పారు.

English summary

Andhra Pradesh CM Nara Chandrababu Naidu has explained food habits at Chennuru public meeting in Nellore district.